Кабмин готовит пакет условий для заинтересованных в украинских заробитчанах — Пристайко

01.05.2020 18:49

Укринформ

Правительство Украины не может гарантировать украинским рабочим европейский уровень зарплат, но постарается сделать процесс трудоустройства за рубежом максимально организованным.

Об этом на брифинге по координации вопросов с организованным выездом сезонных рабочих в пятницу, 1 мая, сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом, на их помощь в развитии страны, но мы понимаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем, но и искусственных преград делать будем. Наша задача — предоставить процессу трудоустройства максимальную организованность. Мы видим это следующим образом: по возможности мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев, мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированным, организованным, возможно чартерные рейсы, обсервация, тестирование и другие необходимые средства безопасности будут обеспечены как в стране, куда приезжают наши работники, так и по их возвращении", — сказал Пристайко.

Также среди ожиданий правительства он назвал пакет социального страхования украинских работников и соответствующий уровень заработной платы.

"В первую очередь медицинского (страхования — ред.), для наших работников, достойный уровень содержания и заработной платы", — сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что правительство постарается сделать этот процесс максимально прозрачным, и по возможности, с использованием цифровых технологий.

В то же время вице-премьер отметил, что такие шаги — попытка найти баланс между безопасностью украинцев, которые остаются в Украине, и правами и потребностями тех граждан, которые нашли себе работу за рубежом.

Он добавил, что со следующей недели весь пакет условий будет готов и правительство будет коммуницировать с заинтересованными ассоциациями, работниками, которые хотят выехать на работу за границу.

Пристайко также сообщил, что сейчас проводятся консультации с зарубежными партнерами, партнерами внутри Украины, перевозчиками, в первую очередь авиалиниями. В частности сегодня, по его словам, была встреча по этим вопросам с руководством МАУ.

Вице-премьер отметил, что все мероприятия по возобновлению работы за рубежом являются частью общего процесса смягчения карантина, которые были введены с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

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Как сообщал Укринформ, 29 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые пытаются пригласить украинцев на сезонные работы.

23 апреля спецрейсом в Финляндию вылетели 200 украинских трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров. Полетели порядка двухсот украинцев, а вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины. Списки людей и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной. После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

По материалам: ukrinform.ru