Кабмин утвердил порядок использования средств на выплаты Героям Украины
Кабмин утвердил порядок использования средств на выплаты Героям Украины
30.04.2020 21:07
Укринформ
Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.
Соответствующее постановление от 29 апреля №316 опубликовано на Правительственном портале.
"Утвердить Порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", — говорится в документе.
Согласно приложению, порядок определяет механизм использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной" для финансирования расходов на осуществление выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минсоцполитики.
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Также порядок предусматривает, что бюджетные средства распределяются Минсоцполитики в рамках бюджетных назначений на основании заявок на финансирование выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, с учетом необходимости выполнения бюджетных обязательств прошлых лет, взятых на учет органами Казначейства, в случае их соответствия паспорту бюджетной программы.
По материалам: ukrinform.ru