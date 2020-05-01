Кабмин утвердил порядок использования средств на выплаты Героям Украины

Общество
Таисия Слепцова0

Кабмин утвердил порядок использования средств на выплаты Героям Украины

Кабмин утвердил порядок использования средств на выплаты Героям Украины

30.04.2020 21:07

Укринформ

Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Соответствующее постановление от 29 апреля №316 опубликовано на Правительственном портале.

"Утвердить Порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", — говорится в документе.

Согласно приложению, порядок определяет механизм использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной" для финансирования расходов на осуществление выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минсоцполитики.

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Также порядок предусматривает, что бюджетные средства распределяются Минсоцполитики в рамках бюджетных назначений на основании заявок на финансирование выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, с учетом необходимости выполнения бюджетных обязательств прошлых лет, взятых на учет органами Казначейства, в случае их соответствия паспорту бюджетной программы.

По материалам: ukrinform.ru


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