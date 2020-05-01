Коронавирус в ОРДЛО: «власти ДНР» заявили, что Covid-19 выявлено у «бойца ВСУ», перешедшего на сторону НВФ

В так называемой «ДНР» заявили, что у бойца ВСУ, который недавно перешел на сторону «республики» обнаружили коронавирус. Данной информацией поделилось «министерство здравоохранения» так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В «ДНР» заявляют, что коронавирус обнаружено у военнослужащего ВСУ, который якобы на этой недели перешел на сторону НВФ. По информации «министерства здравоохранения ДНР» после того, как мужчина перешел на сторону «республики» его поместили на карантин. Затем бойцу ВСУ сделали тест на коронавирус. Сегодня, 1 мая, появились результаты. В «минздраве ДНР» сообщают, что у мужчины коронавирус.

«Министерство здравоохранения ДНР» сообщает, что состояние здоровья бойца ВСУ удовлетворительное, на данный момент ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в так называемой «ДНР» заявили, что на сторону НВФ перешел боец ВСУ по имени Анатолий. Официально данная информация не подтверждена штабом ООС. Вполне вероятно, что это очередная информационная атака со стороны оккупантов.

Также мы писали, что «глава МИД» «ДНР» Никонорова обратилась с требованием к Киеву.