Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 1 мая
На сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 заболевших COVID-19. Число зараженных в мире составляет 3 308 772.
Об этом передает «НБН«.
Согласно официальным данным онлайн-карты СНБО Украины о распространении коронавируса, за прошедшие сутки число украинцев с коронавирусом выросло к 10 861 (+ 455 за день). Из них:
- летальные случаи — 272 (+11 за день)
- число выздоровевших — 1 413 (+ 175 за день)
- продолжают лечение — 9 176
Ситуация с заболевшими в областях и городе Киеве выглядит так:
- Винницкая область — 425
- Волынская область — 307
- Днепропетровская область — 364
- Донецкая область — 70
- Житомирская область — 390
- Закарпатская область — 432
- Запорожская область — 260
- Ивано-Франковская область — 899
- Кировоградская область — 392
- г. Киев — 1 453
- Киевская область — 694
- Львовская область — 454
- Луганская область — 35
- Николаевская область — 126
- Одесская область — 296
- Полтавская область — 211
- Ровенская область — 658
- Сумская область — 103
- Тернопольская область — 793
- Харьковская область — 274
- Херсонская область — 120
- Хмельницкая область — 92
- Черновицкая область — 1 667
- Черкасская область — 296
- Черниговская область — 50
В МОЗ напоминают, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших, поэтому настоятельно просят украинцев придерживаться мер карантина и на майские праздники оставаться дома.
Тем временем в мире уже зафиксировано 3 308 772 (+ 87 743 за день) случаев COVID-19. Из них:
- летальные случаи — 234 133 (+ 5 881 за день)
- число выздоровевших — 1 042 993 (+ 37 914 за день)
Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах как:
- США — 1 095 304 заболевших, 63 871 смертей, 155 737 выздоровевших
- Испания — 239 639 заболевших, 24 543 смертей, 137 984 выздоровевших
- Италия — 205 463 заболевших, 27 967 смертей, 75 945 выздоровевших
- Великобритания — 171 253 заболевших, 26 771 смертей
- Франция — 167 178 заболевших, 24 376 смертей, 49 476 выздоровевших
- Германия — 163 009 заболевших, 6 623 смертей, 123 500 выздоровевших
- Турция — 120 204 заболевших, 3 147 смертей, 48 886 выздоровевших
- Россия — 106 498 заболевших, 1 073 смертей, 11 619 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, что повторно заразиться коронавирусом невозможно.