Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 1 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 заболевших COVID-19. Число зараженных в мире составляет 3 308 772.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — dreamdictionary.org

Об этом передает «НБН«.

Согласно официальным данным онлайн-карты СНБО Украины о распространении коронавируса, за прошедшие сутки число украинцев с коронавирусом выросло к 10 861 (+ 455 за день). Из них:

  1. летальные случаи — 272 (+11 за день)
  2. число выздоровевших — 1 413 (+ 175 за день)
  3. продолжают лечение — 9 176

Ситуация с заболевшими в областях и городе Киеве выглядит так:

  • Винницкая область — 425
  • Волынская область — 307
  • Днепропетровская область — 364
  • Донецкая область — 70
  • Житомирская область — 390
  • Закарпатская область — 432
  • Запорожская область — 260
  • Ивано-Франковская область — 899
  • Кировоградская область — 392
  • г. Киев — 1 453
  • Киевская область — 694
  • Львовская область — 454
  • Луганская область — 35
  • Николаевская область — 126
  • Одесская область — 296
  • Полтавская область — 211
  • Ровенская область — 658
  • Сумская область — 103
  • Тернопольская область — 793
  • Харьковская область — 274
  • Херсонская область — 120
  • Хмельницкая область — 92
  • Черновицкая область — 1 667
  • Черкасская область — 296
  • Черниговская область — 50

В МОЗ напоминают, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших, поэтому настоятельно просят украинцев придерживаться мер карантина и на майские праздники оставаться дома.

Тем временем в мире уже зафиксировано 3 308 772 (+ 87 743 за день) случаев COVID-19. Из них:

  1. летальные случаи — 234 133 (+ 5 881 за день)
  2. число выздоровевших — 1 042 993 (+ 37 914 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах как:

  • США — 1 095 304 заболевших, 63 871 смертей, 155 737 выздоровевших
  • Испания — 239 639 заболевших, 24 543 смертей, 137 984 выздоровевших
  • Италия — 205 463 заболевших, 27 967 смертей, 75 945 выздоровевших
  • Великобритания — 171 253 заболевших, 26 771 смертей
  • Франция — 167 178 заболевших, 24 376 смертей, 49 476 выздоровевших
  • Германия — 163 009 заболевших, 6 623 смертей, 123 500 выздоровевших
  • Турция — 120 204 заболевших, 3 147 смертей, 48 886 выздоровевших
  • Россия — 106 498 заболевших, 1 073 смертей, 11 619 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что повторно заразиться коронавирусом невозможно.


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