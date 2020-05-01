Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 1 мая

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 заболевших COVID-19. Число зараженных в мире составляет 3 308 772.

Об этом передает «НБН«.

Согласно официальным данным онлайн-карты СНБО Украины о распространении коронавируса, за прошедшие сутки число украинцев с коронавирусом выросло к 10 861 (+ 455 за день). Из них:

летальные случаи — 272 (+11 за день) число выздоровевших — 1 413 (+ 175 за день) продолжают лечение — 9 176

Ситуация с заболевшими в областях и городе Киеве выглядит так:

Винницкая область — 425

Волынская область — 307

Днепропетровская область — 364

Донецкая область — 70

Житомирская область — 390

Закарпатская область — 432

Запорожская область — 260

Ивано-Франковская область — 899

Кировоградская область — 392

г. Киев — 1 453

Киевская область — 694

Львовская область — 454

Луганская область — 35

Николаевская область — 126

Одесская область — 296

Полтавская область — 211

Ровенская область — 658

Сумская область — 103

Тернопольская область — 793

Харьковская область — 274

Херсонская область — 120

Хмельницкая область — 92

Черновицкая область — 1 667

Черкасская область — 296

Черниговская область — 50

В МОЗ напоминают, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших, поэтому настоятельно просят украинцев придерживаться мер карантина и на майские праздники оставаться дома.

Тем временем в мире уже зафиксировано 3 308 772 (+ 87 743 за день) случаев COVID-19. Из них:

летальные случаи — 234 133 (+ 5 881 за день) число выздоровевших — 1 042 993 (+ 37 914 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах как:

США — 1 095 304 заболевших, 63 871 смертей, 155 737 выздоровевших

Испания — 239 639 заболевших, 24 543 смертей, 137 984 выздоровевших

Италия — 205 463 заболевших, 27 967 смертей, 75 945 выздоровевших

Великобритания — 171 253 заболевших, 26 771 смертей

Франция — 167 178 заболевших, 24 376 смертей, 49 476 выздоровевших

Германия — 163 009 заболевших, 6 623 смертей, 123 500 выздоровевших

Турция — 120 204 заболевших, 3 147 смертей, 48 886 выздоровевших

Россия — 106 498 заболевших, 1 073 смертей, 11 619 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что повторно заразиться коронавирусом невозможно.