Ликвидация подразделения прокуроров не касается дела Гандзюк — Венедиктова

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30.04.2020 22:10

Укринформ

Ликвидация Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генпрокурора не связана с решением о завершении расследования по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Так заявила в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале Hromadske генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти дела (ликвидация подразделения — ред.) никак не связанные с делом Екатерины Гандзюк или еще каким-то делом. Это идет нормальный процесс после оптимизации департаментов", — отметила она.

При этом Венедиктова возразила, что теперь прокуроры находятся "в подвешенном состоянии".

"Это сейчас происходит масштабно и не касается только этого дела", — добавила генпрокурор.

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Ранее инициативная группа "Кто заказал Катя Гандзюк?" сообщила, что перед завершением следствия по делу убийства Екатерины Гандзюк генпрокурор Ирина Венедиктова 21 апреля ликвидировала департамент, в котором работали прокуроры, которые занимались делом активистки.

Активисты отмечают, что решение о досрочном завершении следствия по делу Гандзюк принималось единолично генпрокурором Ириной Венедиктовою, а прокуроры в деле не имели возможности возразить.

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Как сообщал Укринформ, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В свою очередь, активисты выступили с заявлением о том, что дело об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив проведения всех следственных действий. С критикой выступил также и отец погибшей активистки Виктор Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривен.

6 июня 2019 года пятерых непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

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По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

По материалам: ukrinform.ru