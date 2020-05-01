Нидерландский историк опасается, что Мемориальный центр “Бабий Яр” превратят в Диснейленд

01.05.2020 10:58

Укринформ

Бывший главный историк проекта Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф боится, что Мемориал “Бабий Яр” может превратиться в развлекательный комплекс.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту Укринформа в Гааге.

“Мой самый большой страх, что это будет комплекс развлечений в определенной степени. Я этого не хочу, это мемориал. Мы должны относиться к этой теме очень осторожно и с чувством к различным аспектам. И я не хочу Диснейленда, так иногда говорят. Я этого не хочу”, — отметил он.

Он подчеркнул, что существуют принципы, как мемориальный центр должен вести себя с жертвами, как их показывать. Есть международный устав мемориальных музеев.

По его словам, он оставил проект Мемориала после того, как появилось новое руководство, которое желало более креативной команды и смелых взглядов. Должность художественного руководителя занял Илья Хржановский, автор скандального проекта “ДАУ”.

“Стиль работы стал более нисходящим: господин Хржановский заявил, что предыдущая работа была неоригинальной. Было понятно, что он предпочитает набрать новую команду, новых людей. Что касается изменений в концепции, то это было выражено в разговоре и, прежде всего, в его презентации в сентябре 2019 года, которую можно найти в Интернете, как на английском языке, так и в переводе на украинский”, — сказал Беркгоф.

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Как сообщал Укринформ, российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 апреля правоохранители по факту публикации в сети кадров из фильма Хржановского "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

С 15 апреля в сеть выкладывают в свободный доступ части фильма, после чего и была затронута тема использования детей в съемках и возможного издевательства над ними.

Сам Хржановский уверяет, что дети на съемках не пострадали, насилие к ним не применялось.

По материалам: ukrinform.ru