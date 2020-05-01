Переговоры о приезде украинских заробитчан уже начали несколько стран — Пристайко

01.05.2020 19:59

Укринформ

Переговоры о приезде украинцев на сезонные работы уже ведут представители нескольких стран, ожидаются предложения и от других.

Об этом сказал на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент Укринформа.

«На этом этапе к нам уже обратились несколько правительств с тем, что ожидаются организованные и запланированные группы украинцев. Мы знаем в некоторых случаях с точностью до одного человека. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел, говорилось ровно о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть точные цифры, их перечень, с которыми непосредственно работаем. Так же израильские. Ожидаем разговора с нашими финскими коллегами в понедельник. То есть эта работа ведется организованно», — рассказал Пристайко.

Он напомнил, что вчера состоялся разговор с израильскими представителями — сколько людей именно ожидается, каковы условия. Вице-премьер-министр отметил также, что в понедельник договорились о разговорах с финскими представителями.

«И там мы говорим о большой части наших людей. Там идет речь о тысячах человек, их трудоустройстве. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти значительную группу людей», — сказал Пристайко.

По его словам, на очереди и другие страны, которые ожидают трудоустройства наших людей.

«Это Польша, Германия и вообще страны вокруг Украины — Чехия, например. Эта работа планомерная. Мы призываем представителей всех стран связываться и уже это происходит», — отметил вице-премьер-министр.

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Как сообщал Укринформ, 29 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль акцентировал, что украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые стремятся пригласить украинцев на сезонные работы.

23 апреля спецрейсом в Финляндию вылетели 200 украинских трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров. Полетели около двухсот украинцев, а вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины. Списки людей и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной. После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

По материалам: ukrinform.ru