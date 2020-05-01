Программа строительства дорог позволит создать тысячи рабочих мест — Президент

01.05.2020 19:04

Укринформ

Реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине, также в приоритете — школы, детские сады и приемные отделения опорных больниц.

Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжается программа "Большое строительство", в 2020 году выделено 85 млрд грн на дороги государственного значения и 22 млрд — на местные дороги. Это позволит создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны. Вчера был решен вопрос о предоставлении Укравтодору первого транша на обновление дорог. В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады, и более 200 приемных отделений в опорных больницах", — сказал Зеленский

Зеленский отметил, что впереди много работы по восстановлению экономики, но это возможно при одном условии — оставаться здоровыми.

Это в первую очередь, по его словам, зависит от сознания украинцев. Так, по словам Зеленского, статистика свидетельствует, что увеличение заболевших происходит тогда, когда люди нарушают правила карантина, но в целом большинство украинцев придерживались всех рекомендаций, и на Пасху, и во время поминальных дней.

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Как сообщал Укринформ, программа "Большое строительство" началась 1 марта. Ожидается, что в ее рамках будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

По материалам: ukrinform.ru