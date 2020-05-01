В Украине создадут санитарно-эпидемиологическую службу образца ЕС — Степанов

30.04.2020 21:36

Укринформ

В Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца, однако она не будет центральным органом исполнительной власти.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

“В стране должна существовать служба, которая способна реагировать на те вызовы, которые мы увидели при коронавирусной болезни. У нас есть назначенный решением правительства от 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко. Действительно, на сегодня нет полноценной службы, то есть возложении разных обязанностей на различные подразделения, в том числе и на Минздрав. Мы не планируем ее делать как центральный орган исполнительной власти, но планируем создать такую службу, которая будет европейского образца”, — сказал Степанов.

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Он добавил, что такая служба будет иметь возможность реагировать и не будет "советских рудиментов относительно коррупционных составляющих и остальных нареканий, которые были на эту службу, когда она существовала".

Как сообщалось, Кабинет министров в марте 2017 года ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, объяснив, в частности, что ее функции уже выполняют Министерство здравоохранения, Государственная служба по вопросам труда, Держпродспоживслужба.

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В феврале 2020 года, после вспышки коронавируса, правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным государственным санитарно-эпидемиологическим врачом.

По материалам: ukrinform.ru