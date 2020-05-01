В Украине зафиксировали 10 861 случай COVID-19
В Украине зафиксировали 10 861 случай COVID-19
01.05.2020 10:17
Укринформ
По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай заболеваемости COVID-19, за сутки добавилось 455 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай заболеваемости COVID-19. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
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Выздоровели 1413 человек. Всего с начала пандемии умерли от последствий COVID-19 272 человека, за сутки 30 апреля 11 человек.
По материалам: ukrinform.ru