"Велюровый" карантин, открытые рынки и обновление зоопарка

Фото недели

01.05.2020 17:30

Укринформ

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Украина встретила 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Но в этом году из-за введенного карантина памятные мероприятия подверглись изменениям. Людей призвали почтить жертв катастрофы дома. Но не все прислушались. На фото: мужчина у монумента ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Харькове.



Фото: Сергей Гудак

Тем временем борьба с другой "катастрофой" планетарного масштаба — коронавирусной — продолжается. По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировали 10 861 случай заболеваемости COVID-19. Выздоровели 1 413 человек, умерло — 272. На фото: медработники Закарпатской областной клинической инфекционной больницы во время работы.



Фото: Дмитрий Смольенко

Украинские общежития на этой неделе один за другим превращались в очаги массового распространения COVID-19. Так, в Запорожье в общежитии был зафиксирован случай группового заболевания коронавирусом. Источником заражения стала женщина-медработник. В общежитии, где она живет, было обследовано 166 человек, а также по месту работы проверено 46 человек (35 медиков и 11 пациентов, с которым контактировала больная). Подтверждена коронавирусная инфекция у 15 человек, среди которых — 6 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Позже в нескольких общежитиях на Киевщине также были зафиксированы вспышки болезни. На фото: волонтеры привезли продукты жителям запорожского общежития, в котором выявлена ​​вспышка коронавируса.



Фото: Евгений Котенко

Тем временем в другом массовом очаге распространения коронавирусной инфекции — Киево-Печерской лавре — почти все жители за последний месяц переболели COVID-19, но значительная часть из них уже выздоровела.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Поминальная неделя в этом году из-за карантина была малолюдной — большинство украинцев прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития громад и территорий Украины, кладбища посетили около 13 тысяч человек, тогда как в предыдущие годы было 5-7 миллионов. Также накануне Министерство здравоохранения с целью противодействия распространению коронавирусной болезни рекомендовало местным органам исполнительной власти закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.



Фото: Евгений Котенко

"Карантин — один для всех". На этой неделе предприниматели во время акции протеста под Кабмином требовали от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие настаивали на обеспечении равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и тому подобное.



Фото: Дмитрий Смольенко

В свою очередь Кабмин разрешил работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения жестких санитарных норм. Решать, откроется тот или иной рынок, должен соответствующий территориальный орган Госпродпотребслужбы, проверив соблюдение противоэпидемических требований. На фото: запорожский рынок, возобновивший работу 1 мая.



Фото: Евгений Котенко

Еще одним толчком к протестам представителей малого бизнеса под Кабмином стал "велюрный" карантин: журналисты "Bihus info" выяснили, что во время карантина ресторан "Велюр", который принадлежит депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, посещают политики и бизнесмены. В то же время Тищенко опроверг информацию о работе ресторана для посетителей. По его словам, там проходят только "личные встречи", а гости не едят. После журналистского расследования столичные полицейские проверили ресторан касательно работы в период карантина.

По словам сотрудника Голосеевского управления полиции Андрея Вернигора, в заведении посетителей не было, лишь несколько работников. Полицейские разъяснили администратору ресторана нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

В свою очередь лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с однопартийцами решили по-своему выразить возмущение и заложили бетонными блоками вход в ресторан, расписав еще и окна заведения (на фото).



Фото: Геннадий Минченко

В среду, 27 апреля, Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Несогласные с этим активисты вышли на акцию протеста под ОПУ. По их словам, дело передается без показаний ключевого фигуранта — Алексея Левина. Напротив входа в здание активисты разместили большой плакат "Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?". Чуть позже под стенами Офиса Президента активисты зажгли файеры и прокричали "Венедиктову в отставку".



Фото: Геннадий Минченко

На следующий день под ОПУ пришли родственники пленных в ОРДЛО украинцев. Участники акции отметили, что их не информируют об обмене и не поддерживают связь с ними — поэтому они решили прийти на встречу с Президентом Владимиром Зеленским лично.



Фото: Павел Багмут

Конец эпохи: в столице продолжается реконструкция зоопарка. На этой неделе демонтировали старый вход, а легендарные фигуры львов и бизона заменили новыми. Их установили возле нового входа, где уже также "поселился" разноцветный жираф.



Фото: Юлий Зозуля

Карантин карантином, а море — по расписанию: одесские спасатели начали готовить пляжи города к курортному сезону.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Сергей Гудак

Медработник Закарпатской областной клинической инфекционной больницы во время дезинфекции. Ужгород.



Фото: Сергей Гудак

Глаза медработницы Закарпатской областной клинической инфекционной больницы. Ужгород.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Нацгвардийцы возле монумента ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Харькове.



Фото: Дмитрий Смольенко

Строители на объекте "Центр оказания медицинской помощи", который строится в рамках национального проекта "Большая стройка" в поселке Солнечное Запорожской области.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Посев подсолнечника на экспериментальном поле на Харьковщине.



Фото: Евгений Котенко

Тени участников акции протеста малых предпринимателей возле Кабмина в Киеве.



Фото: Юлий Зозуля

Одесский спасатель во время подготовки пляжа к курортному сезону.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Тюльпаны растут на цветочной клумбе перед Госпромом в Харькове.



Фото: Алёна Николаевич

Девушка в защитной маске фотографируется на фоне дерева сакуры, цветущем на площади Мытной во Львове.



Фото: Юлия Овсянникова

Люди на остановке общественного транспорта в Киеве.



Фото: Алёна Николаевич

Люди на остановке общественного транспорта во Львове.



Фото: Евгений Котенко

Женщина в защитном костюме вблизи закрытой на карантин Киево-Печерской лавры.



Фото: Геннадий Минченко

Мужчина едет на самокате мимо Лесного кладбища, закрытого для посещения в рамках мероприятий по профилактике и противодействию распространению коронавируса, в Киеве.



Фото: Юлий Зозуля

Купание коня в Черном море. Одесса.



Фото: Юлия Овсянникова

Девушка в защитной маске бежит по улице Киева.



Фото: Юрий Рыльчук

Мужчина с ребенком едет на велосипеде по Ивано-Франковску.



Фото: Дмитрий Смольенко

Человек в защитном комбинезоне возле общежития, где зафиксирована вспышка коронавируса, в Запорожье.



Фото: Елена Худякова

Белка в Беличанском лесе. Киев.



Фото: Алёна Николаевич

Цепи на территории ООО "Кеттенферк" в Николаеве на Львовщине.



Фото: Елена Худякова

Облака над лесом в Вышгородском районе Киевщины.

По материалам: ukrinform.ru