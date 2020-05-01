Украина быстро наладила производство тестов и масок — Зеленский

Коронавирус

01.05.2020 18:50

Укринформ

Украине удалось быстро наладить отечественное производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов и масок.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Мы обеспечили регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым. Для наших больниц, аптек и торговых сетей. Параллельно нам удалось быстро развернуть отечественное производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов. Также мы смогли производить до одного миллиона масок в сутки", — отметил глава государства.

Он добавил, что в Украине нынче увеличено количество ежедневных тестов. А из фонда борьбы с коронавирусом уже выделено 100 млн гривень, чтобы закупить 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай заболеваемости COVID-19, за сутки добавились 455 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru