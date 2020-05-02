Степанов сказал, когда Кабмин утвердит перечень лекарств, закупающихся за госсчет

02.05.2020 11:20

Укринформ

Министерство здравоохранения направило перечень лекарственных средств, которые должны закупаться за государственные средства, на согласование еще 7 апреля, и на ближайшем заседании правительства этот перечень будет утвержден.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Министерство здравоохранения направило соответствующий перечень лекарственных средств (которые закупаются за государственные средства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатит, гемофилией и другими заболеваниями — ред.) и медицинских изделий еще 7 апреля. Перечень утверждается постановлением правительства. Поэтому еще 7 апреля мы направили в органы, которые должны это согласовать, в частности, и в Министерство финансов, этот перечень. Он уже практически согласован. Я думаю, что уже на следующем заседании правительства он будет утвержден», — сказал Степанов.

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Он отметил, что поскольку согласование этого перечня занимает определенное время, то этот перечень нужно было направить еще в январе, сразу после начала нового года.

«То, что касается паспортов бюджетных программ, то также уже 10 апреля они были направлены Министерством здравоохранения на утверждение в Министерство финансов. Министерство финансов дало свои замечания, которые сейчас отрабатываются, эти замечания касаются в том числе подготовки документов технических с ГП «Медицинские закупки». Они отрабатываются Министерством здравоохранения, и с ГП «Медицинские закупки». Я думаю, что также в ближайшее время они будут утверждены, что даст старт закупке лекарственных средств за бюджетные средства», — заверил министр.

По материалам: ukrinform.ru