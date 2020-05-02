В ОП "смс-переписку" с мэром Черкасс назвали пранком

02.05.2020 11:00

Укринформ

В Офисе Президента Украины опровергли факт общения первого заместителя руководителя ОП Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко с помощью смс-сообщений относительно ситуации вокруг выхода из города карантина.

Об этом Офис Президента заявил в Facebook.

«Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы», — сказано в сообщении.

В то же время в ОП отметили, что этот факт никак не повлияет на ход событий.

«Именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями», — отметили в Офисе Президента.

Читайте также: Ослабление карантина: Зеленский предупредил о последствиях власти Черкасс, "потерявшие календарь"

В ОП напомнили, что по поручению Президента правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса.

«Меры по смягчению карантинав данный момент утверждены, они будут действовать на всей территории Украины», — акцентировали на Банковой.

Как сообщали СМИ, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал снимок, на котором якобы снята переписка с первым заместителем председателя Офиса президента Сергеем Трофимовым по ситуации вокруг выхода из города карантина.

Ранее исполнительный комитет Черкасского городского совета своим решением от 30 апреля разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жесткий ответ на отмену карантина в Черкассах.

По материалам: ukrinform.ru