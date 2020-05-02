Все средства на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы – Степанов

02.05.2020 11:14

Укринформ

Все средства, которые были обещаны на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными коронавирусом. Общее количество заболевших по состоянию на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300 процентов", — отметил Степанов.

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Он отметил, что после этого регионам была поставлена ​​задача выплатить эти средства. Но, по словам министра, МЗ сейчас получает сигналы, выплаты не были осуществлены в полном объеме.

"По вине либо местных органов власти, либо главных врачей больниц начались манипуляции по выплатам. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", — сказал он.

Степанов отметил, что уже были направлены письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом были осуществлены доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.

Как сообщал Укринформ, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом вместе с начислением зарплаты за апрель.

По состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки — 550 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru