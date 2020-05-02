Украина будет закупать лекарства на более выгодных условиях — Степанов

02.05.2020 14:44

Укринформ

Министерство здравоохранения ведет переговоры с международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями, об изменении условий закупок.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается закупки в международных организациях (лекарственных средств, закупаемых за государственные средства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями — ред.), то происходит изменение алгоритмов. Начинаются переговоры с международными организациями, через которые на сегодняшний день происходит закупка лекарственных средств. Их три таких организации. Я думаю, что мы сможем начать покупать на условиях, которые будут более выгодны Украине», — заявил Степанов.

По его словам, Украина может осуществлять закупки указанных лекарственных средств на иных условиях, чем было раньше.

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«Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средства. Мне кажется, мы можем перейти на другие алгоритмы, когда мы авансируем часть, а остальное платим после поставки этих лекарственных средств, или вообще не авансируем, а платим после поставки», — подчеркнул министр.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных организаций относительно поставок лекарств на сумму 5,3 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru