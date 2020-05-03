Количество тестирований на COVID-19 увеличили в десять раз

03.05.2020 11:04

Укринформ

За прошедший месяц количество тестирований в Украине с целью выявления больных коронавирусной инфекцией возросло с 700 до 7000 в сутки. А уже в течение мая их количество может быть доведено до 20-25 тысяч в сутки.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За месяц, если считать с того момента, когда я пришел на должность, мы уже увеличили количество тестирований с 700 до почти 7000 в сутки", — сообщил министр.

По его словам, в ближайших планах — увеличение до 10 тысяч тестирований в сутки.

"Наши лаборатории к этому готовы. Мы постоянно расширяем круг лиц, которых мы тестируем методом ПЦР", — сказал он.

Кроме того, сообщил Степанов, планируется дополнительно, за счет Стабилизационного фонда, закупить 30 амплификаторов, которые также будут поставлены в лаборатории (прибор, который обеспечивает периодическую и быструю смену температуры (охлаждение и нагрев) тестовых пробирок с раствором, обычно с точностью не менее чем 0,1° C. (Этот прибор позволяет быстро и точно проводить исследования на COVID-19 — ред.).

По словам Степанова, принят также ряд других решений по лабораторному оборудованию, ПЦР-системам, которые будут закупаться за средства доноров. Эти решения позволят довести количество тестирований до 20-25 тысяч в сутки.

"Надеемся, что мы сможем это сделать уже в течение этого месяца", — подчеркнул министр.

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Метод ПЦР считается точным, поскольку фиксирует присутствие самого вируса (его ДНК или РНК, которые являются носителями генетической информации). Образец материала для этого тестирования на COVID-19 берут из слизистой носа человека. Суть метода заключается в выявлении фрагмента РНК или ДНК возбудителя (т.е. вируса) в пробе. Метод довольно сложный, но позволяет выявить вирус, даже если в пробе находится всего одна-единственная молекула его генома.

По состоянию на 3 мая в Украине подтверждены 11 913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.

По материалам: ukrinform.ru