Минздрав просит украинцев еще немного потерпеть карантин

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03.05.2020 15:29

Укринформ

Министерство здравоохранения Украины просит не добавлять работы медицинским работникам новыми случаями заражения коронавирусом и еще немного потерпеть карантинные ограничения.

Соответствующий призыв Минздрав разместил в Facebook.

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, должны отказаться от развлечений на период карантина. Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно, в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются. Помогите медикам! Побудьте дома еще немного", — призвали в Минздраве.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года. Если до этой даты не произойдет вспышки заболеваемости, а динамика будет благоприятной, правительство одобрит первый этап выхода из карантина. Выход из карантина будет состоять из пяти этапов.

В рамках первого этапа выхода из карантина, украинцам разрешат посещать парки, скверы. Будет дано разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.д.

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2 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет сопротивление в случае преследований за решение смягчить карантин.

Ранее глава МВД Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс о жестком реагировании на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городская власть Черкасс должна будет ответить за решение смягчить карантин ранее установленного государством срока.

По данным на 3 мая, в Украине зарегистрировано 11 913 случаев заражения COVID-19. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Выздоровели 1547 человек. Летальных случаев — 288.

По материалам: ukrinform.ru