Степанов: Карантин дает результат – в Украине нет крупных вспышек COVID-19

03.05.2020 11:48

Укринформ

Введенные в Украине карантинные и противоэпидемические мероприятия дали свой результат, который состоит в том, что в Украине отсутствуют большие вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши карантинные и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. Этот результат состоит в том, что у нас нет таких вспышек, которые отразились бы на способности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь", — подчеркнул министр.

Степанов также выразил уверенность, что если в дальнейшем соблюдать меры и рекомендации Минздрава, то эпидемия коронавируса в Украине будет преодолена.

"Уверен, что если мы и впредь будем придерживаться этих мер и рекомендаций Министерства здравоохранения, эпидемия будет проходить в режиме, который есть на сегодняшний день, с постепенным снижением количества заболеваемости и увеличением количества выздоровевших. Таким образом, мы сможем полностью справиться с коронавирусной болезнью", — подчеркнул он.

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По состоянию на утро 3 мая в Украине были зафиксированы 502 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности подтверждены 11 913 случаев коронавируса, среди них — у 829 детей и 2 325 медиков. Умерли 288, выздоровели 1 547 человек. За последние сутки выздоровели 49.

По материалам: ukrinform.ru