Донбасс готовится к пику коронавируса: подробности заявление властей

Уже скоро Донбасс может оказаться на пике заражений коронавирусом. Бахмут и Мариуполь постигли новые заражения. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сделал важное заявление.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

«За одни сутки получили лабораторное подтверждение 12 новых случая. Девять из них в Мариуполе, два в Бахмуте и еще одно в Светлодарске», — заявил Кириленко.

Он считает, что уже скоро Донбасс достигнет пика заражений. Он отметил, что в Бахмуте и Мариуполе новые зараженные ранее контактировали с носителями вируса ранее. А вот в Светлодарске все сложнее, ведь коронавирус установили после диагноза пневмония. Где больной мог заразиться неизвестно, данную информацию пытаются установить.

Стоит отметить, что в Донецкой области общая численность зараженных коронавирусом равна 81. Есть вероятность, что Кириенко сделал слишком поспешный вывод. Эксперты пока не разделяют его мнения о приближении пика заболеваний. Однако такая вероятность все же есть.

Напомним, как сообщалось ранее, ООН резко осудила Украину: международный скандал из-за событий 2014 года.