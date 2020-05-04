Из Египта и Эмиратов самолетами вернулись более 350 украинцев

04.05.2020 11:24

Укринформ

Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев, которые установили мобильное приложение «Действуй дома» и дали обязательства находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинских граждан. После приземления пограничники провели температурный скрининг у пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры установили мобильное приложение «Действуй дома» и дали обязательства находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Действуй дома» пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 000 человек. Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

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Также вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Всего за прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.

Как сообщалось, за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. грн.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных исхода, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru