Изменения в «уголовном кодексе ДНР»: стало известно, за что в «республике» можно получить штраф от 300 тыс. до 1,5 млн. рублей

Общество
Ольга Гергелюк0

В так называемой «ДНР» «народный совет» решил пересмотреть систему штрафов в «республике». «Народный совет» внес ряд изменений в «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронвирусной инфекции». Кроме того, «власти непризнанной республики» приняли ряд изменений в «уголовный кодекс ДНР».

"ЛДНР"
«ЛДНР». Фото — lifedon.com.ua

Об этом сообщил порта DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

Отныне в так называемой «ДНР» снижены штрафы за нарушение санитарно-противоэпидемических норм, а также за нарушение 14-дневной самоизоляции и за отказ от обследования. Данное решение принял «народный совет республики». Представители народного совета пересмотрели соответствующий «закон». Но, несмотря на это, закон также дополнили новыми штрафными санкциями. Теперь получить штраф в «республике» можно за распространение неправдивой информации относительно ситуации с коронавирусом.

Также в непризнанной «республике» внесли изменения в «уголовный кодекс». «Власти республики» предложили штрафовать за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе, которая причинила вред здоровью жителям ОРДЛО в зависимости от тяжести на сумму от 300 тыс. до 1,5 млн. рублей. Кроме того, если распространение ложной информации, повлекло за собой более серьезные последствия, например, смерть человека, то за это можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото — strana.ua

Ранее мы сообщали, что блогер Казанский рассказал о «кромешном апокалипсисе» на Донбассе. 

 


загрузка...

Похожие материалы

ЮНИСЕФ предостерегает от перехода на помощь новорожденным в зависимости от дохода семьи

Таисия Слепцова

Эвакуация украинцев из Китая: самолет кружит над Харьковщиной

Таисия Слепцова

Махинации с оффшором: арестованная в РФ украинка оказалась сотрудницей «Нибулона»

Таисия Слепцова

Добавить комментарий