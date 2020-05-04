Изменения в «уголовном кодексе ДНР»: стало известно, за что в «республике» можно получить штраф от 300 тыс. до 1,5 млн. рублей

В так называемой «ДНР» «народный совет» решил пересмотреть систему штрафов в «республике». «Народный совет» внес ряд изменений в «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронвирусной инфекции». Кроме того, «власти непризнанной республики» приняли ряд изменений в «уголовный кодекс ДНР».

Об этом сообщил порта DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

Отныне в так называемой «ДНР» снижены штрафы за нарушение санитарно-противоэпидемических норм, а также за нарушение 14-дневной самоизоляции и за отказ от обследования. Данное решение принял «народный совет республики». Представители народного совета пересмотрели соответствующий «закон». Но, несмотря на это, закон также дополнили новыми штрафными санкциями. Теперь получить штраф в «республике» можно за распространение неправдивой информации относительно ситуации с коронавирусом.

Также в непризнанной «республике» внесли изменения в «уголовный кодекс». «Власти республики» предложили штрафовать за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе, которая причинила вред здоровью жителям ОРДЛО в зависимости от тяжести на сумму от 300 тыс. до 1,5 млн. рублей. Кроме того, если распространение ложной информации, повлекло за собой более серьезные последствия, например, смерть человека, то за это можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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