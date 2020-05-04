Кабмин опубликовал перечень видов помощи в больницах во время карантина

04.05.2020 19:38

Укринформ

Кабинет министров опубликувал перечень разрешенных видов медицинской помощи в больницах на время карантина.

Соответствующее постановление от 4 мая №322 "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211" опубликовано на Правительственном портале.

В обнародованном постановлении в частности говорится, что на период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

оказания медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

"Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операции, подлежат обязательному тестированию на наличие короновируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции", — отмечается в постановлении.

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Ранее в соответствующем пункте относительно медпомощи отмечалось, что Министерство здравоохранения должно обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

Как сообщал Укринформ, 12 марта Кабинет министров ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных исхода, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru