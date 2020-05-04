Карантин ослабят не везде: Денис Шмыгаль рассказал, в каких областях продолжат действовать ограничения

Премьер-министр заявил, что есть области, где ситуация с коронавирусом остается трудной и ослаблять там меры карантина не совсем разумно.

Об этом сообщает «НБН«.

Как известно, на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение продлить карантин до 22 мая… При этом, с 11 мая в Украине начнут постепенно снимать ограничения.

Правда, не всем областям светит смягчение: так, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и в Киеве могут ввести адаптивный карантин. Всё потому, что здесь больше всего заболевших коронавирусом.

Это значит, что решение сохранять меры ограничения или кое-что ослабить в этих регионах будет приниматься отдельно:

«Это адаптивный карантин… В этих трех областях и Киеве нам надо хорошо изучить ситуацию и уже после 11 мая мы поймем, как поступить с карантином в этих регионах».

Глава МОЗ Максим Степанов также уточнил, что если после ослабления мер карантина ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, то меры карантина снова ужесточат. Он также согласился с премьер-министром, что в регионах с наибольшим числом заболевших нельзя так же смягчать карантин, как и в других областях.

Напомним, ранее мы писали, какие меры карантина ослабят с 11 мая.