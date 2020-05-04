Николай Тищенко рассказал, как готов «искупить» скандал с рестораном «Велюр»

Николай Тищенко сделал официальное заявление о том, что руководитель ресторана «Велюр», который был замечен в нарушении карантина, выплатит штраф «в ту же секунду», если такие нарушения были зафиксированы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Об этом владелец сети ресторанов написал на своей странице в Facebook.

«Хочу вам официально заявить. «Велюр» готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую», — написал народный депутат.

Также Николай Тищенко пообещал «искупить» вину, и лично готовить обеды для киевских медиков до окончания карантина. Свои слова ресторатор подтвердил фотографией, на которой видно, что он что-то готовит на кухне.

Стоит отметить, что ранее нардеп от «Слуги народа» отрицал факт нарушения карантина, отмечая, что ресторан работал только для личных встреч.

Действительно, по сообщениям журналистов, в числе посетителей были замечены некоторые народные депутаты из «Слуг народа», а также представители крупного бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что произойдет 11 мая после ослабления карантина.