Отравленная вода в водоемах «ДНР»: Казанский рассказал о «кромешном апокалипсисе» на Донбассе (ФОТО)

Украинский журналист и блогер Денис Казанский пишет, что в оккупированных Енакиево и Горловке шахтные воды отравляют водоемы. Журналист на своей страничке в социальной сети обнародовал фото ржавой воды в водоеме.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети Дениса Казанского, передает НБН.

Журналист, блогер Денис Казанский пишет, что в оккупированных Енакиево и Горловке серьезная проблема с шахтными водами. По его словам, в некоторых водоемах вода ржавого и желтого цвета. По его словам, проблема заключается в том, что эта отравленная вода попадает в реки и ставки.

Казанский пишет, что еще год назад вода в этих водоемах была нормального голубого цвета. По словам журналиста, данная ситуация возникла из-за действий НВФ «ДНР». По его словам, оккупанты уничтожили уже не одну шахту. Кроме того, Казанский обратил внимание на то, что шахта «Юнком», которую боевики затопили в 2018 году – радиоактивная. Там, по информации Казанского, СССР проводил ядерные испытания.

«Хорошо было бы походить по этим речкам и ставкам с дозиметром», — пишет Казанский.

Блогер пишет, что вода из шахт попадает в реки, и ее пьют местные жители:

«Ржавая мертвая вода попадает в реку Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, из которого Донбасс пьет воду. Какой-то кромешный апокалипсис творится на Донбассе. Регион захвачен полоумными маньяками, которые уничтожают все, до чего только смогли дотянуться. Безумное и беспощадное самоуничтожение», — пишет блогер.

Как доказательство «беспощадного уничтожения» Донбасса, блогер прикрепил фотографии водоемов, вода в которых ржавого цвета.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке сотрудники «ГАИ ДНР» начали останавливать автомобили на украинских номерах.