Степанов: Мы пока не видим спада заболеваемости COVID-19

04.05.2020 14:54

Укринформ

В Украине пока не наблюдается уменьшение количества выявленных случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение уже 17 суток подряд мы регистрируем от 400 до 600 заболеваний коронавирусной болезни COVID-19 в целом по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований, но все же мы не видим пока уменьшения заболеваемости. Но понимаем, что есть определенное экономическое условие и нахождение уже более 50 дней в условиях карантина начинает очень сильно влиять на экономику, очень сильно влияет на социальную напряженность, то есть люди хотят понимать, каким образом им дальше работать", — заявил Степанов.

По его словам, нужно четко определить механизм карантина, а также санитарные нормы, которые должны соблюдать в открывающихся учреждениях.

"Я считаю, что обязательно в том постановлении, которое мы примем и будем дорабатывать буквально через день-два, нужно четко определить механизм именно карантина, санитарных норм, которые должны быть в тех заведениях, которые мы открываем. Это касается и дистанции, и средств индивидуальной защиты, и дезинфекторов и т. д. И нужно это достаточно жестко контролировать. Я считаю, что контролировать должна Госпродпотребслужба совместно с Национальной полицией, и обязательно с органами местного самоуправления", — подчеркнул министр.

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В то же время он отметил, что благодаря карантину в Украине удалось "не свалиться в пик заболеваемости, не нагрузить нашу медицинскую систему до уровня, когда мы не в состоянии были бы оказывать медицинскую помощь всем людям".

Как сообщалось, по состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru