В полиции подтвердили 142 случая коронавируса

04.05.2020 18:26

Укринформ

Среди сотрудников Национальной полиции Украины — 142 лабораторно подтвержденных диагнозов заболевания COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе – 17, Национальной гвардии – 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 3, Государственной миграционной службе – 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел 59 случаев заболевания», — говорится в сообщении.

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В то же время в МВД Украины напомнили, что ежедневно на охрану публичного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2000 пограничных нарядов.

Как сообщалось, по состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru