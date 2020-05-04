Учебный год в школах завершится дистанционно, до 1 июля — Минобразования

04.05.2020 21:11

Укринформ

В Украине учебный год в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса завершится дистанционно.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть следующим образом: до 31 мая будут проходить занятия; до 1 июля должен быть завершен учебный год; до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений; в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс", — говорится в сообщении.

Как отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО.

Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

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Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов отменена.

Что касается торжественного прощания со школой, то учитывая эпидемию коронавируса "в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров".

Также в министерстве напомнили, что вся информация, связанная с изменениями в системе образования из-за карантина, собрана на отдельном ресурсе — mon-covid19.info, а участники ВНО, проживающие в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от учебного заведения, смогут изменить место прохождения ВНО.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были приостановлены занятия в школах и вузах, а учащиеся и студенты переведены на дистанционное обучение, также были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Сегодня правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая — ослабление ограничений.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru