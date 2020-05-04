Украине удалось избежать критического сценария с COVID-19 — Зеленский

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04.05.2020 17:47

Укринформ

Украине удалось избежать критического сценария относительно распространения коронавируса благодаря вовремя предпринятым жестким мерам и профессионализму врачей.

Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – вовремя принятые меры. Вторая – это заслуга наших украинских врачей”, — подчеркнул он.

По словам главы государства, он получил много обращений медиков со всех уголков страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы.

“Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти 1000 больниц получит значительно меньше денег, чем в прошлом году”, — отметил Президент.

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Он призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

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“Нам требуется не свертывание реформы, а ее улучшение”, — заявил Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru