Большинство украинцев не знают о "Бессмертном полке"

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05.05.2020 18:13

Укринформ

Большинство украинцев ничего не знают о пророссийскую акцию "Бессмертный полк", которая проводится 9 мая.

Большинство украинцев ничего не знают о пророссийской акции «Бессмертный полк», которая проводится 9 мая.

Об этом говорится в представленном 5 мая исследовании "День Победы и его место в исторической памяти украинцев", проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%. Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%). На Востоке также больше и положительных отношений — 32% против 25% на Юге, 15% в Центре и 9% на Западе", — отмечается в исследовании.

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Как сказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, комментируя эти результаты опроса, тот факт, что большинство украинцев не знают о "Бессмертном полке", свидетельствует, что украинское общество "не очень воспринимает эти культурные продукты и общественные практики, попадающие к нам из-за поребрика".

В то же время он считает, что это может быть знаком для всевозможных вражеских идеологических организаций для того, чтобы интенсифицировать работу.

"Здесь очень важно, чтобы украинское общество выработало свои культурные продукты, направленные на это, иначе это место будет занято. 50% неосведомленности и безразличия — это ниша, которую могут занять те, кто любит инструментализировать поле памяти в политических целях", — подчеркнул Дробович.

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Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru