"Детские" выплаты ФЛП: как оформить помощь онлайн

Инфографика

05.05.2020 19:35

Укринформ

Физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога, могут оформить пособие на детей на официальном веб-портале Министерства социальной политики.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Пособие на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном веб-сайте Министерства социальной политики www.msp.gov.ua в разделе "е-сервисы" или по ссылке, а также воспользовавшись Единым порталом государственных услуг "Дія", — говорится в сообщении.

В то же время на обнародованной инфографике отмечается, что оформить пособие можно также непосредственно обратившись в управление социальной защиты населения по месту регистрации/проживания.

В Минсоцполитики информируют, что пособие предоставляется по месту регистрации или фактического проживания.

По информации министерства, для оформления необходимо подать следующие документы: заявление, состоящее из персональных данных заявителя, данных о детях и данных о перечислении средств, сканированную копию свидетельства о рождении ребенка (детей), сканированную копию справки из ПФУ об уплате ЕСВ (форма ОК-7), сканированную копию документа, удостоверяющего проживание на территории Украины (для иностранцев) и сканированную копию решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае создания) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной громады или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Рассмотрение обращения продолжается в течение трех рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.

Читайте также: Более 335 тысяч семей ФЛП получат пособие на детей – Минсоцполитики

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой, второй группе плательщиков единого налога.

В правительстве, в частности, планируют выплатить ФЛП, приостановившим свой бизнес и потерявшим прибыль, пособие по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на заседании 29 апреля Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям.

Фото: sng.fm

По материалам: ukrinform.ru