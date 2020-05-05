Для запрета родственникам быть на похоронах умерших от COVID-19 нет оснований — эксперт ЮНИСЕФ

05.05.2020 15:19

Укринформ

Нет никакого основания не позволять родственникам умерших от COVID-19 присутствовать на похоронах.

Об этом в интервью Укринформу сказал руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий.

“Никакого основания для того, чтобы не позволять родственникам присутствовать при погребении, конечно же, нет. Когда человек умирает от этого вируса, он уже не может капельным путем передать заболевание: если к нему не прикасаться, то и невозможно заразиться. Естественно, что там надо вести себя осторожно, тело надо обработать, но никаких причин закрывать в мешок, сжигать, я не вижу. Я говорю о том, что можно сделать человеческие условия для того, чтобы попрощаться с родным человеком. Не просто зашить в мешок и выбросить, успокаивая общественное мнение, а все-таки предоставить семье достойную возможность попрощаться. И несмотря ни на что, оставаться человеком”, — сказал Славуцкий.

Он отметил, что заявления политиков, нормативные документы, которыми регламентируется захоронения умерших от COVID-19 в закрытых мешках, условие кремации таких умерших имеют элементы популизма, основанные на страхе людей.

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“Каждый день мы следим за цифрами заболевших. Этот страх очень быстро выхолащивает человечность по отношению к другим, какую-то цивилизованность. Он может очень быстро нас отбросить в Средневековье, когда мы будем друг на друга смотреть, как на врагов. Очень важно сохранять человечность и нельзя преувеличивать (опасность)”, — сказал Славуцкий.

Как сообщал Укринформ, в начале апреля постановлением главного государственного санитарного врача были определены основные рекомендации по захоронению умерших от COVID-19.

По состоянию на 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 12 697 случаев заболевания COVID-19. В мире количество случаев заболевания новым коронавирусом превысило 3,6 млн людей. Умерло 252 420 людей. Выздоровели более 1,2 млн человек.

По материалам: ukrinform.ru