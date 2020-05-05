"Эпицентр" передал в регионы первую партию гуманитарной помощи из "Мрии"

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05.05.2020 21:24

Укринформ

Компания "Эпицентр" заявляет, что передала первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, которым располагает Укринформ.

"Мы провели консультации с Минздравом и получили четкие рекомендации по первоочередной необходимости обеспечить средствами защиты наших врачей. В рамках этой программы, самолетом "Мрия" компания "Эпицентр" привезла гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны", — отметил заместитель гендиректора, директор по вопросам розничной торговли компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Уточняется, что средства индивидуальной защиты будут распределены региональными Департаментами здравоохранения в соответствии с потребностями медучреждений областей.

Инфографика: Эпицентр, ФБ

В частности, Киевщина получила 100 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 2,5 тысячи защитных очков.

Также в Киеве получили 100 тыс. медицинских масок, 1,5 тыс. защитных комбинезонов и 3150 защитных очков; в Одесской области — 100 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков; в Черниговской области — 40 тыс. медицинских масок, 600 защитных комбинезонов и 800 защитных очков.

В то же время в Запорожской области получили 60 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 4250 защитных очков; в Днепропетровской — 70 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 2650 защитных очков; в Хмельницкой — 100 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 1 тыс. защитных очков; в Полтавской — 70 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 3 тыс. защитных очков; в Винницкой — 50 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 2200 защитных очков.

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Отдельно отмечается, что до конца недели гуманитарную помощь от компании «Эпицентр К» получат все регионы Украины.

Как сообщал Укринформ, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общей сложности "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

По материалам: ukrinform.ru