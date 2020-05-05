Хищения в "Охматдете" на 30 миллионов: НАБУ объявило три подозрения

05.05.2020 20:59

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили трем лицам подозрение в нанесении 30 млн грн убытков при поставках оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"5 мая 2020 года НАБУ и САП сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 30 млн грн ущерба государству — эти средства должны были пойти на строительство нового корпуса лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", — говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектстрой", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главе предприятия-хранителя оборудования, которое должно было использоваться для обустройства больницы.

Действия экс-руководителя «Укрмедпроектстрой» квалифицированы по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору — ред.), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением — ред.), ч.1 ст.366 (служебный подлог — ред.) Уголовного кодекса Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины.

"Поскольку местонахождение руководителя предприятия-хранителя пока не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст.135, ст.278 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск", — отметили в НАБУ.

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Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".

"На самом деле никакой поставки не произошло и на хранение ничего не передавали. Однако денежные средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получило. В результате таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которого превышает 30 млн грн", — подчеркнули в НАБУ.

Детективы начали расследование указанных фактов в сентябре 2017 года после получения материалов от Национальной полиции Украины.

Соответствующее постановление о закреплении подследственности за Национальным бюро вынесено Генеральным прокурором в августе 2017 года.

По материалам: ukrinform.ru