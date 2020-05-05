Карантин, скорее всего, продлят после 22 мая — Шмыгаль

05.05.2020 11:01

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продолжат, но планируются дальнейшие его ослабления.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио" 5 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока что на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", — сказал он.

Шмыгаль заметил, что медицинская система Украины успела подготовиться к эпидемии. По его словам, в Украине сегодня более 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых заняты 138, и подготовлены 33 тыс. койко-мест в больницах для больных с коронавирусом, из которых заняты менее 2 тыс.

Читайте также: В Минздраве объяснили, почему сразу выйти из карантина не удастся

Глава правительства подчеркнул, что "медсистема отвечает соответствующим параметрам, что позволяет смягчать некоторые меры".

Кроме того, Шмыгаль пояснил, что правительство пока не видит возможностей открыть междугородный транспорт.

"Городской транспорт будет ходить в тех режимах, в которых ходил, а мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта и изменении его графика работы", — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что открытие метро для отдельных категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех — на четвертом этапе выхода из карантина.

Премьер в то же время уточнил, что после 11 мая будет применяться также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в рамках отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений.

Глава правительства также поблагодарил украинцев за то, что они очень дисциплинированно и ответственно придерживались карантина в течение двух месяцев.

Читайте также: Карантин больше всего повлиял на микро, малый и средний бизнес — Шмыгаль

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксированы 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 366 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru