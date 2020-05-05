Карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продление карантина до 22 мая — это далеко не последняя дата и после правительству ещё не раз придется оттягивать окончательный и полных выход из карантина.

Таким заявлением Шмыгаль поделился в эфире «Украинского радио», пишет «НБН«.

«ВОЗ продлила режим пандемии и всемирного карантина ещё на пару месяцев. Мы, в Украине, решили пока продлить карантин до 22 мая… Но, могу сказать с практически 100% уверенностью, что мы прислушаемся к ВОЗ и будем далее продлевать карантин, но с постепенными смягчениями… Конечно же, если это будет позволять ситуация с коронавирусом в стране».

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, когда в Украине завершится пик коронавируса.