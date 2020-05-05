Мы теперь вредны для России: идеолог «ДНР» пояснил, почему сейчас нельзя входить в состав РФ

Один из идеологов так называемой «ДНР» Роман Манекин считает, что ОРДЛО должно было войти в состав РФ, но теперь они вредны России.

Об этом сообщает НБН ссылаясь на donpress.com.

По его словам, в «республиках» необходимо установить народовластие, но при нынешнем руководстве и положении дел это уже не возможно.

В начале оккупации Донбасса российскими наемниками глава так называемой «ДНР» имел под рукой «мощнейший репрессивный аппарат, безгласное замученное население, финансовую и политическую поддержку из самых вершин АП России». В итоге Донбасс переживает самые позорный период в своей истории.

Манекин считает, что с идеей народовластия можно идти и в Украину.

«А с тем, что сегодня… НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя реинтегрироваться в РФ: мы будем вредны России!», — говорит бывший идеолог «русского мира».

Теперь Донецку ничего не остается, как пытаться налаживать более-менее приемлемую политическую действительность.

Ранее сообщалось о том, какой выбор предоставил Путин народу России.