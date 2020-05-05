Нацслужба здоровья — против возвращения старой схемы финансирования больниц

05.05.2020 18:12

Укринформ

Национальная служба здоровья Украины выступает против возвращения старой схемы финансирования медицинских учреждений, настаивая, что должна быть сохранена связь между оплатой и результатом лечения.

Об этом руководитель НСЗУ Оксана Мовчан написала в Facebook.

"Курс на исторический бюджет обойдется нам, налогоплательщикам, в те же 72 млрд гривень, но оставит всех специализированных врачей и их пациентов в условиях де-факто свободных рыночных отношений, как это было до этого (то есть неформальных вознаграждений от пациентов)", — подчеркнула Мовчан .

Мовчан отметила, что медицинская услуга — специфический «товар», спрос на который не чувствителен к изменению цены.

"Если вы будете нуждаться в услуге, вы заплатите не торгуясь. При этом непрозрачное ценообразование ставит пациента в невыгодную позицию. Кому-то назвали одну цену за операцию, кому-то другую, причем ее результат списывался на «волю Божью». С «волей Божьей» НСЗУ не спорит, однако настаивает на сохранении взаимосвязи между затраченным ресурсом (оплатой) и результатом (лечением)", — подчеркнула Мовчан.

Она отметила что над медицинской реофрмой, в частности над изменением системы финансирования медицинских услуг, работали экономисты из Всемирной организации здравоохранения, Национального банка, «Большой четверки», Всемирного банка, Гарвардской школы здравоохранения два года.

Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, стартовавший 1 апреля, предусматривал, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ. В частности, ожидалось, что пациент может выбирать медучреждение, в котором хочет получить помощь, а НСЗУ платит этому медучреждению за предоставленные услуги.

В то же время 4 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты более 300 больниц.

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Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.

Глава Минздрава Максим Степанов 5 мая заявил, что в Украине проведут изменения в финансировании медицинской отрасли. По его словам, министерство планирует оставить финансирование больниц на уровне 2019 года, при этом главным закупщиковм медицинских услуг остается НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru