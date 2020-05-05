Покушение на депутата Соболева: одного из подозреваемых оставили под арестом

05.05.2020 21:13

Укринформ

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в покушении на умышленное убийство депутата Киевской ОГА Вячеслава Соболева.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в покушении на умышленное убийство депутата Киевского областного совета и убийстве его малолетнего сына в центре Киева в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 мая коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 25 марта 2020 года, которой было удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления НПУ и применена в отношении подозреваемого Раева мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования на срок до 23 мая 2020 года.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского суда от 25 марта оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

В суде напомнили, что «гражданин Р. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.15, п. 11,12, ч. 2 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины».

По данным СМИ, речь идет об Александре Раеве, который является уроженцем Ирпеня. Ему и россиянину Ибрагиму Шахгириеву ( «Орц» — ред.) суд 25 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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Как сообщалось, вечером 1 декабря в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря, столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц) УК.

Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

4 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и Лавреге, и Семенову.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии нескольких человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Среди этих людей — экс-глава Высшего хозсуда Виктор Татьков и его экс-заместитель Артур Емельянов, а также бывший народный депутат Александр Грановский.

Позже мать погибшего мальчика Инна Соболева написала, что не считает Грановского причастным к убийству ее сына.

13 января Офис генпрокурора поручил расследовать дело о покушении на семью депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, Главному следственному управлению Национальной полиции.

30 апреля сообщено о подозрении еще одному лицу, которое может быть причастно к убийству 3-летнего ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и покушению на убийство самого депутата.

По материалам: ukrinform.ru