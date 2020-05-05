Порошенко одобряет смягчение карантина и требует компенсаций малому бизнесу
Порошенко одобряет смягчение карантина и требует компенсаций малому бизнесу
05.05.2020 01:53
Укринформ
Смягчение карантина является обоснованным экономическим решением, а правительство должно компенсировать потери малому и среднему бизнесу.
Такое мнение высказал пятый президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
"На сегодня есть вред от абсолютно бессмысленных ограничений. Почему надо было ограничивать посещение парков, работу заведений общественного питания, куда можно было прийти и получить заказ… парикмахерских, автосервисов, маленьких магазинов по продаже пищевых продуктов. Потому что для правительства это обходилось очень дешево", — отметил Порошенко.
Читайте также: Карантин больше всего повлиял на микро, малый и средний бизнес — Шмыгаль
Он считает, что правительство должно компенсировать "экономические воздействия таких своих решений".
"Правительство должно компенсировать малому и среднему бизнесу, если его закрыли — арендную плату, которую он платит, налог на землю, процент банковских платежей по кредитам", — подчеркнул Порошенко.
Читайте также: Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко
Напомним: сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.
По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru