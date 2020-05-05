Порошенко одобряет смягчение карантина и требует компенсаций малому бизнесу

05.05.2020 01:53

Укринформ

Смягчение карантина является обоснованным экономическим решением, а правительство должно компенсировать потери малому и среднему бизнесу.

Такое мнение высказал пятый президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

"На сегодня есть вред от абсолютно бессмысленных ограничений. Почему надо было ограничивать посещение парков, работу заведений общественного питания, куда можно было прийти и получить заказ… парикмахерских, автосервисов, маленьких магазинов по продаже пищевых продуктов. Потому что для правительства это обходилось очень дешево", — отметил Порошенко.

Читайте также: Карантин больше всего повлиял на микро, малый и средний бизнес — Шмыгаль

Он считает, что правительство должно компенсировать "экономические воздействия таких своих решений".

"Правительство должно компенсировать малому и среднему бизнесу, если его закрыли — арендную плату, которую он платит, налог на землю, процент банковских платежей по кредитам", — подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

Напомним: сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru