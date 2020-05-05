Ситуация на валютном рынке 5 мая 2020 года: евро резко подорожал

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 5 мая 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 5 мая 2020 года. Цена американского доллара фактически не изменилась по отношению к предыдущему банковскому дню и осталась на отметке 26,97 гривен. А евро подорожал сразу на 21 копейку и стоит сегодня 29,50 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 5 мая:

1 доллар США стоит 26,9749 гривен;

1 евро – 29,5078 гривен;

1 российский рубль – 0,3587 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,65 гривен, продажа 27,15 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,10 гривен, продажа 29,60 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о курсе валют на 4 мая 2020 года.