Ситуация на валютном рынке 5 мая 2020 года: евро резко подорожал
Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 5 мая 2020 года.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.
Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 5 мая 2020 года. Цена американского доллара фактически не изменилась по отношению к предыдущему банковскому дню и осталась на отметке 26,97 гривен. А евро подорожал сразу на 21 копейку и стоит сегодня 29,50 гривен за 1 евроединицу.
Официальные курсы валют на 5 мая:
1 доллар США стоит 26,9749 гривен;
1 евро – 29,5078 гривен;
1 российский рубль – 0,3587 гривен.
Средний курс валюты на наличном рынке:
— доллар: покупка 26,65 гривен, продажа 27,15 гривен за единицу;
— евро: покупка 29,10 гривен, продажа 29,60 гривен за единицу.
Ранее сообщалось о курсе валют на 4 мая 2020 года.