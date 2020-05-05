Террористы "ЛНР" вербовали чиновницу Пенсионного фонда — СБУ

05.05.2020 17:20

Укринформ

Служба безопасности Украины зафиксировала очередные попытки псевдоспецслужбы "МГБ ЛНР" привлечь украинских чиновников и граждан к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики установили, что в конце марта на чиновника Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер «вышел» представитель так называемого "МГБ ЛНР". Его интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое "вознаграждение". Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения её к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки так называемым "МГБ ЛНР" жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным СБУ, мужчина периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личным делам. В ходе очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом. Угрожая лишением свободы, они пытались заставить гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемым "МГБ ЛНР".

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По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских воинских подразделениях, дислоцированных в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

«Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины после возвращения домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах», — отметили в пресс-центре.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили работникам правоохранительных органов о своей связи с ними и о полученном задании.

По материалам: ukrinform.ru