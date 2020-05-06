Ермак предлагает искать кадры для центральных органов власти среди молодежи

05.05.2020 23:08

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания с главами ОГА, сообщает пресс-служба ОП.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готова посвятить себя работе на государство, не так просто", – сказал руководитель ОП.

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Он отметил, что в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. По его словам, много молодых талантов остается на периферии, поэтому необходимо привлекать их к государственным процессам.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад, после этого руководство областей предоставило список из почти 300 потенциальных кандидатов. При этом он добавил, что среди них только несколько десятков человек отвечали требованиям.

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Отмечается, что Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил на непрерывности этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают на то, чтобы подниматься по карьерной службе", – подчеркнул он.

Фото: vmr.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru