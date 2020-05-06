"Мечта" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз — Нафтогаз

06.05.2020 06:50

Укринформ

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" в среду, 6 мая прибудет в Украину с гуманитарным грузом из Китая.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Завтра, 6 мая, встречаем самолет Ан-225 «Мрия» с гуманитарным грузом из КНР", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что на борту самолета будут и средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины.

Отмечается, что прибытие самолета будет транслироваться вживую.

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Как сообщалось, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Позже СМИ распространили информацию, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и депутатам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия".

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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 4 мая заявил, что привезенный в апреле самолетом "Мрия" медицинский груз был оплачен компанией "Эпицентр", Президент Владимир Зеленский встречал его, потому что самолет является гордостью Украины, а часть груза передавалась в больницы.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru