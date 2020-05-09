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Медиадвижение возмущено вызовом на допрос главного редактора агентства "Слідство.Інфо"

Заявление

09.05.2020 01:29

Укринформ

Украинские медийные и общественные организации, журналисты – участники Медиадвижения – возмущены действиями Главного следственного управления Нацполиции, которое планирует допросить главного редактора агентства расследований «Слідство.Інфо» Анну Бабинец.

Об этом говорится в заявлении Медиадвижения «Медиа за осознанный выбор», которое обнародовал «Детектор медиа».

«Согласно обнародованной информации, допрос должен состояться по делу, инициированному нардепом Александром Дубинским через информационный запрос относительно его контактов с лицами, приближенными к президенту США Дональду Трампу. Народный депутат от партии «Слуга народа» передал свое обращение лично министру внутренних дел Арсену Авакову, после чего началось расследование в отношении «Слідства.Інфо», — отмечается в заявлении.

Медиадвижение расценивает такие действия со стороны полиции как давление на независимые медиа. К тому же, указывают подписанты, вызов журналиста на допрос через отправленный информационный запрос негативно влияет на международный имидж Украины и ставит ее в один ряд с авторитарными странами, где пренебрегают свободой слова.

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В связи с этим Медиадвижение напоминает, что еще два месяца назад, когда стало известно об упомянутом деле против журналистов-расследователей, ряд международных организаций, среди которых «Репортеры без границ» и CPJ, осудили действия украинской власти.

«Мы со своей стороны призываем президента Владимира Зеленского и министра Арсена Авакова не забывать, что Украина является демократическим государством, где журналист не может быть вызван в полицию лишь за то, что выполняет свои прямые профессиональные обязанности – запрашивает информацию у чиновника. Такие действия воспринимаются и на украинском, и мировым журналистским сообществом как давление на независимые медиа», — отмечают авторы заявления.

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Они также призвали МВД и лично Арсена Авакова не прибегать к действиям, которые могут быть расценены как запугивание журналистов – а вместо этого «направить усилия на расследование реальных уголовных дел, среди которых десятки нападений на журналистов».

Как сообщалось, в начале марта агентство "Слідство.Інфо" завила о попытке давления на журналистов в связи с открытием уголовного производства по материалам, переданным в МВД депутатом Дубинским.

По материалам: ukrinform.ru