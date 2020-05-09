Провести медицинскую реформу возможно за три года — Степанов

09.05.2020 23:20

Укринформ

Процесс реформирования медицинской отрасли можно осуществить в течение трех лет, убежден руководитель Минздрава Максим Степанов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью Укринформу.

"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли — одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире… Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", — отметил Степанов.

Он добавил, что этот срок – не менее, чем три года – необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.

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Как сообщал Укринформ, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к 1 июня будет введено финансирование больниц на уровне 2019 года, главным закупщиком медицинских услуг остается НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru