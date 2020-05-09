В Украине на 9 мая ожидается около 340 мероприятий — полиция

08.05.2020 22:17

Укринформ

Правоохранительные структуры готовы к обеспечению публичного порядка в Украине во время мероприятий 9 мая.

Об этом шла речь во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, сообщает пресс-служба МВД.

В совещании также приняли участие глава Нацполиции Игорь Клименко и его заместитель Александр Фацевич.

«Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка во время празднования на территории государства Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 мая на территории Украины было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан. Публичную безопасность и порядок обеспечивали свыше 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих НГУ.

9 мая на территории Украины запланировано проведение 340 мероприятий.

В связи с этим Яровой подчеркнул необходимость полного взаимодействия всех подразделений Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, привлекаемых к обеспечению безопасности во время этих мероприятий.

«Обращаю внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мер во время проведения акций. На местах полиция должна проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога», — отметил Яровой.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости немедленно принимать соответствующие решения.

«От вас требуется грамотная оценка ситуации и обстановки. Работа оперативных штабов, ситуационного центра, которые круглосуточно отслеживают ситуацию – на вашем постоянном контроле. Будет очень много локаций, надо разъяснять людям требования и обеспечивать соблюдение ограничительных мер. Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовыми к их предупреждению», — уточнил Яровой.

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В частности, в МВД уточнили, что из примерно 340 мероприятий, которые ожидаются в субботу, — около 290 предусматривают возложение цветов, кроме того планируется 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время этих событий будут обеспечивать более 6,9 тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

Со своей стороны, Клименко подчеркнул, что полиция, которая уже почти два месяца работает в усиленном режиме, готова к выполнению возложенных задач.

«Начальники ГУНП возглавляют ситуационные центры, в состав которых обязательно привлекаются представители Нацгвардии. Не забываем, что ограничительные меры, которые определены Кабинетом министров Украины, должны соблюдаться. На полицию, НГУ, ГСЧС возлагается ответственность не только обеспечить карантинные мероприятия, но и на достойном уровне обеспечить безопасность людей», — отметил Клименко.

Глава Нацполиции сообщил, что полиция не исключает провокаций и уже сейчас проводится предупредительная работа.

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«Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы имеем право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные меры. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить им беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это. Впрочем, для нас безопасность людей – на первом месте», — подчеркнул Клименко.

В свою очередь Фацевич отметил, что смягчение карантинных ограничений, согласно Постановлению Кабмина, вступает в силу 11 мая. Следовательно, 9 и 10 мая полиция продолжит несение службы в парковых и рекреационных зонах для недопущения нарушения карантинных норм.

Вместе с тем Фацевич отметил, что запланированные автопробеги будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения, — прежде всего, это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области.

«Полиция должна разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробегах, имеют возможность ожидать их прибытия возле памятных мест. Но после прибытия автоколонн – все участники мероприятий в обязательном порядке должны придерживаться всех карантинных требований», — уточнил Фацевич.

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Как добавили в МВД, во время совещания также была отмечена необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущение использования запрещенной символики.

По материалам: ukrinform.ru