Зеленский — о выезде заробитчан: Мы никому ничего не блокируем

09.05.2020 16:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять… Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательства обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой — мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином произойдет, его не выбросят на улицу”.

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них — Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей — пожалуйста, рабства в Украине нет", — сказал Зеленский.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.

30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских рабочих на сезонные работы.

По материалам: ukrinform.ru