Ляшко сказал, когда в Украине заработает метро
Ляшко сказал, когда в Украине заработает метро
10.05.2020 22:06
Укринформ
Для того, чтобы метрополитены в городах Украины возобновили работу, количество новых больных коронавирусной болезнью в течение 10 дней подряд не должно превышать пять человек в каждой области.
Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью изданию "РБК-Украина".
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем пять на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", – заявил Ляшко.
Читайте также: Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски
Он добавил, что такой уровень заболеваемости будет означать спад эпидемии.
"Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", – говорит представитель Минздрава.
Читайте также: Без карантина в Украине могло быть уже до 240 тысяч больных COVID-19 – Ляшко
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавірусної инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Читайте также: В Украине завтра ослабляют карантин: что разрешат
Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры будут ослаблены.
По материалам: ukrinform.ru