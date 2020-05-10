Ляшко сказал, когда в Украине заработает метро

10.05.2020 22:06

Укринформ

Для того, чтобы метрополитены в городах Украины возобновили работу, количество новых больных коронавирусной болезнью в течение 10 дней подряд не должно превышать пять человек в каждой области.

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем пять на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", – заявил Ляшко.

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Он добавил, что такой уровень заболеваемости будет означать спад эпидемии.

"Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", – говорит представитель Минздрава.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавірусної инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры будут ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru